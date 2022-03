Internationale oefening Frisian Flag 2022

do 17 maart 2022 10.51 uur

LEEUWARDEN - Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2022 plaats. Verschillende internationale deelnemers beoefenen gedurende twee weken complexe missies in internationaal verband. Tweemaal per dag kiezen ongeveer 30 toestellen het luchtruim voor een trainingsmissie.

De vliegbewegingen vinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats. 's Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen, tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor buitenlandse deelnemers.

Waar wordt er gevlogen?

Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote militaire oefengebied boven de Noordzee en Noord-Nederland. Hoewel er grotendeels boven zee geoefend wordt, is de oefening ook vanaf land goed waarneembaar. Een aantal militaire locaties in Noord Nederland nemen actief deel aan de oefening. Het betreft NAVO-oefenterrein de Vliehors range op Vlieland, Maritiem Vliegkamp (MVKK) De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard. Het gebied tussen MVK De Kooy en oefenterrein de Marnewaard is ingesteld als tijdelijk laagvlieggebied voor helikopters en een transportvliegtuig. Het tijdelijke laagvlieggebied is niet bedoeld voor gevechtsvliegtuigen.

Waarom wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden gevlogen?

De vliegbasis ligt middenin het grootste oefengebied van West-Europa, waarvan het grootste gedeelte zich boven de Noordzee bevindt. Hierdoor gaat er geen trainingstijd verloren met vliegen van en naar het oefengebied. De vliegtijd wordt hierdoor effectief benut voor trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook maar twee weken. Bovendien heeft de vliegbasis jarenlange ervaring als kenniscentrum voor vliegoperaties en beschikt het over de infrastructuur om met een grote hoeveelheid verschillende toestellen inclusief ondersteunend personeel te kunnen opereren.

Gezamenlijk trainen

Internationale samenwerking bewijst zijn waarde tijdens missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan en Irak. Alle verschilden sterk qua dreigingsniveau en taakstelling voor de vliegers. Door middel van oefeningen als Frisian Flag worden vliegers voorbereid op dreigende situaties waarbij in internationaal verband wordt opgetreden, nu en in de toekomst.

De huidige situatie aan de Oostgrens van het NAVO-grondgebied maakt eens te meer duidelijk dat militairen te allen tijden inzetgereed moeten zijn voor elke opdracht die de politiek kan geven.