Caparis krijgt tweehoofdig bestuur

wo 16 maart 2022 13.51 uur

DRACHTEN - Per 1 april 2022 gaat Caparis van een eenhoofdig naar een tweehoofdig bestuur. Na een positief advies van de ondernemingsraad namen de aandeelhouders vorige week een unaniem besluit over dit voorstel van de raad van commissarissen. De aandeelhouders hebben Anita van Nimwegen benoemd tot lid van de raad van bestuur. Alex Bonnema wordt voorzitter van de raad van bestuur.

Van één naar twee bestuursleden

De reden waarom de raad van commissarissen kiest voor een tweehoofdig bestuur is tweeledig. Ten eerste is er de behoefte de rust en stabiliteit die er nu heerst bij Caparis te behouden. Met twee leden in de raad van bestuur is voortzetting van de ingezette strategische koers gewaarborgd, ook bij vertrek van een bestuurslid.

Complexe omgeving

Een andere reden voor wijziging van het bestuursmodel is het aantal dossiers dat bestuurlijke aandacht vraagt. Met 2000 medewerkers is Caparis een bedrijf van behoorlijke omvang, opererend in een complexe omgeving. De organisatie staat met één been in het (semi-)publieke domein en met het andere in het commerciële werkveld. De brede sociale, financiële en maatschappelijke opgaves vragen bestuurlijke aandacht. Landelijk staat de Participatiewet ter discussie en zullen er de komende jaren ongetwijfeld veranderingen komen.

Bestendiging huidige samenwerking

Sinds 1 juni 2017 is Alex Bonnema algemeen directeur en statutair bestuurder. Anita van Nimwegen is sinds 1 februari 2017 directeur Bedrijfsvoering bij Caparis. Daarvoor bekleedde zij diverse managementfuncties bij onder meer KPN, de Rijksoverheid en gemeenten.