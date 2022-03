Bestuurder zit vlak voor botsing op telefoon en haalt gevaarlijk in

vr 11 maart 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 54-jarige inwoner van Den Helder was vlak voor hij op 20 november 2020 op de N361 bij Anjum op een tegenligger botste, nog met zijn telefoon bezig geweest en hij had over een doorgetrokken streep een gevaarlijke inhaalmanoeuvre gemaakt. Tot die conclusie kwam de rechtbank vrijdag.

Stuurcorrectie

De bestuurder werd wegens 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ rijgedrag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De man kwam met zijn bestelbus in de berm terecht en botste na een stuurcorrectie op een personenauto die van de andere kant kwam.

Bezig met zonneklep

De inzittenden van beide voertuigen raakten gewond. De verdachte beweerde dat hij vlak voor de botsing met de zonneklep bezig was. Volgens de drie inzittenden van de bestelbus zat de Heldenaar veelvuldig op zijn telefoon en had hij vierhonderd meter voor de botsplaats over de doorgetrokken streep nog een vrachtwagen ingehaald.

'Gebleken rijmentaliteit’

Hoewel de politie de telefoon niet heeft onderzocht, gaat de rechtbank er vanuit dat de man kort voor de botsing het toestel in handen heeft gehad. De bestuurder had zelf verklaard dat hij haast had en niet op de snelheid heeft gelet. Hij is vrachtwagenchauffeur en hij werkt in de offshore. Toch besloot de rechtbank, gelet op de 'gebleken rijmentaliteit’ van de verdachte en omdat er meerdere slachtoffers waren, om een deels onvoorwaardelijke rijontzegging op te leggen.