Dronken omstanders opgepakt bij brand in Dokkum

zo 27 februari 2022 13.53 uur

DOKKUM - Twee dronken omstanders bij de grote brand in Dokkum zijn zaterdagnacht opgepakt. Het duo, een 31 en een 32-jarige man uit Dokkum vielen brandweerlieden en beveiligers lastig.

Brandweermannen lastig gevallen

Tijdens het nablussen van de brand waren de twee hinderlijk aanwezig. Ze vielen de spuitgasten lastig die nog druk bezig waren. Daarnaast negeerde zij ook de afzetting. De politie heeft hen toen weggestuurd.

Beveiligers uitschelden

Nadat de brandweer klaar was met nablussen stonden beveiligers bij de plek van de brand. Het duo keerde toen terug en begon de beveiligers uit te schelden. Ook liepen zij op plekken waar dit niet was toegestaan. De politie is nogmaals gekomen, dit keer om de twee dronken mannen mee te nemen naar het cellencomplex in Leeuwarden.