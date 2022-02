Boom valt over hek: herten ontsnapt uit dierenweide

za 19 februari 2022 09.13 uur

NOARDBURGUM - De herten van de dierenweide van Toutenburg zijn vrijdagnacht ontsnapt. Ze konden dat doen omdat een boom over een hek was gevallen. Daar zijn ze in het holst van de nacht weggekomen.

De medewerkers van de dierenweide vragen de Noardburgumers om voorop honden alleen aangelijnd uit te laten. Ook wordt opgeroepen om de herten niet zelf te gaan vangen of ze naar de dierenweide te jagen. "Laat ze met rust en doe zichtmeldingen. We doen ons uiterste best, en hoop op jullie medewerking."