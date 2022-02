Deze week inbraken in Broeksterwâld, Hurdegaryp en Harkema

vr 18 februari 2022 18.30 uur

BURGUM - Er zijn afgelopen week vier woninginbraken gepleegd in het midden van De Friese Wâlden. Op maandag werd er geld gestolen in een huis aan de Johannes Tabesstrjitte in Broeksterwâld.

Deze inbraak vond overdag plaats. De bewoner was omstreeks 7.00 uur vertrokken en ontdekte de inbraak bij thuiskomst om 16.10 uur. Er is aangifte bij de politie gedaan en de politie heeft de inbraak in onderzoek.

In Hurdegaryp werd vrijdag 11 februari ingebroken in een woning aan de Jintewarren. De inbraak werd tussen 15.15 uur en 20.00 uur gepleegd en men wist via een ruit op de slaapkamer op de begane grond binnen te komen. De slaapkamer werd doorzocht maar voor zover bekend is er niets weggenomen.

Twee inbraken in Harkema

Vorige week was het tweemaal raak in Harkema. Aan de Fûgelkamp werd tussen donderdag 17.00 uur en vrijdag 11 februari 17.00 uur een poging tot inbraak gedaan. Het bleef bij een beschadigd ruit. Men was wel succesvol bij een huis aan de Warmoltstrjitte. Deze woning werd vrijdag 11 februari overdag helemaal doorzocht tussen 11.00 uur en 17.45 uur.

Alle bewoners deden aangifte bij de politie.