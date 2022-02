Brand stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum

vr 18 februari 2022 18.29 uur

DOKKUM - Bij stichting Welzijn Het Bolwerk aan de Oranjewal in Dokkum brak vrijdag aan het begin van de avond brand uit. De brandweer van Dokkum en Damwâld kwamen elk met een tankautospuit ter plaatse en wist de brand snel te blussen door een binnenaanval.

Met de hoogwerker is later nog een inspectie gedaan bij het dak om te kijken of er nog sprake van brand zou zijn. Er raakte niemand gewond. Met een overdrukventilator is de rook uit het pand verdreven.

