Gemeente zoekt ontwikkelaar voor gebouw met 22 appartementen

vr 18 februari 2022 16.30 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen is op zoek naar een projectontwikkelaar of bouwbedrijf dat een appartementengebouw kan realiseren op een grote kavel in Lutkepost. De officiële verkoopprocedure bij inschrijving start in juni.

De kavel biedt ruimte aan een appartementengebouw met daarin 22 ruime appartementen. Het appartementengebouw stond al geruime tijd in de woningbouwprogrammering en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Lutkepost.

"De nieuwe afspraken die onlangs met de provincie zijn gemaakt geven ons de ruimte om binnenstedelijk meer te bouwen", aldus wethouder Jouke Spoelstra. "De vraag naar meer woningen is groot en we willen graag aan die vraag voldoen. Daarnaast zorgt het realiseren van nieuwe woningen voor doorstroming op de woningmarkt".

Verkoopprocedure

Het gaat om een kavel van 4500 m2. De volledige beschrijving van het perceel en voorwaarden wordt bekend gemaakt als de officiële verkoopprocedure wordt gestart. Als belangstellenden kunnen ontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven zich inschrijven voor de bouwlocatie.