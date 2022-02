Politiebond: voorlopig geen boete bij lichte overtreding

di 08 februari 2022 15.50 uur

LEEUWARDEN - In de strijd voor een betere CAO heeft politiebond ACP haar leden opgeroepen geen boetes meer te geven voor lichte overtredingen. Deze actie zal woensdag om 7.00 uur beginnen en loopt tot in ieder geval 28 maart 7.00 uur. Mocht er dan nog geen akkoord zijn dan kan de actie worden verlengd.

Actiebonnen

Voor kleine overtredingen zullen zogenaamde actiebonnen worden uitgedeeld. In plaats van een geldboete, krijgt een overtreder een flyer met informatie over het protest. Bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid zullen nog wel boetes worden uitgeschreven.

Geen vrijbrief

De politiebond benadrukt dat dit geen vrijbrief is voor mensen om regels aan hun laars te lappen. Iedere agent heeft de bevoegdheid een boete uit te schrijven wanneer hij of zij daar aanleiding toe ziet. Daarnaast is het ook niet bekend of alle agenten ook daadwerkelijk aan deze actie deelnemen.

CAO overleg

Afgelopen week was er een eerste formeel gesprek over een nieuwe politie-cao, tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Politiebond ACP geeft aan later in februari met maar acties te komen.