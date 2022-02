Man (57) weigert blaastest: 1200 euro boete

di 08 februari 2022 14.51 uur

LEEUWARDEN - Een 57-jarige Drachtster die eind september vorig jaar weigerde te blazen, is dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1200 euro en een rijontzegging van zes maanden. De man kon op die dag niet meer op zijn benen staan.

Heg in gereden

De Drachtster was vanuit een parkeervak met zijn auto eerst vooruit een heg in gereden, waarna hij achteruit tegen een andere auto botste. Vervolgens reed hij weer vooruit de heg in.

Omstanders hadden hem uit de auto gehaald en waren bij hem gebleven tot de politie arriveerde. Volgens de getuigen was de Drachtster erg dronken en kon hij niet meer op zijn benen staan.

Geen lucht meer

De agenten roken een sterke alcohollucht. Op straat blazen lukte nog wel, maar toen de Drachtster op het bureau op het 'grote’ apparaat moest blazen ging het niet goed. De man hield het bij één poging, daarna zou hij geen lucht meer hebben gehad om nogmaals te blazen. Hij beweerde dat hij last van de longen had. Volgens de politie deed hij alsof.

Grolsch Kanon gedronken

Hij had wel verklaard dat hij de avond ervoor een paar halve liters en een paar extra zware Grolsch Kanon had gedronken. Voor hij in de auto stapte, had hij weer een paar biertjes en een Grolsch Kanon genuttigd.