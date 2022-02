Uitslaande brand in woonboerderij snel geblust

ma 07 februari 2022 19.54 uur

SURHUIZUM - Een woonboerderij aan de Miedwei in Surhuizum vloog maandagavond in brand. De rieten kap aan de achterzijde van de woning vatte snel vlam. Dankzij de snelle inzet van de brandweer kon het vuur snel gedoofd worden.

De brandweer werd om 19.44 uur gealarmeerd en bij aankomst van de eerste brandweerploeg sloegen de vlammen al uit het dak. Zowel de brandweer van Surhuisterveen als Grootegast werden gealarmeerd voor de brand.

Grootegast snel ter plaatse

Omdat de brandweerlieden van Grootegast net bezig zouden gaan met een oefening, konden ze gelijk uitrukken. Ze waren daarom nog eerder ter plaatse dan de ploeg van Surhuisterveen, die ook al snel volgde.

Snelle blusactie

Het bluswerk werd gelijk opgestart en dankzij de snelle inzet kon het vuur in de rieten kap snel gedoofd worden. De hoogwerker uit Drachten kwam later ook nog ter plaatse voor verdere bluswerkzaamheden. De brandweer is nog wel enige tijd bezig geweest met nablussen. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te helpen met de afhandeling van de schade. Zij en de dieren konden tijdig het huis verlaten.

De oorzaak van de brand moet gezocht worden in één van de houtkachels in de woning. Op een zeker moment zou er ergens boven brand zijn uitgebroken welke even later de rieten kap in vuur en vlam zette.

