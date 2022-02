KNMI trekt 'code oranje' voor Friesland in

ma 31 januari 2022 11.57 uur

BURGUM - Met spanning werd er gewacht op storm Corrie maar tot op heden schijnt het zonnetje heerlijk in de Friese Wâlden. Het KNMI heeft dan ook 'code oranje' voor Friesland en het Waddengebied beëindigd. In Noord-Holland en op het IJsselmeer blijft nog een code oranje wel van kracht.

Het Wetterskip Fryslân laat weten dat zij alert blijven vanwege de storm. De situatie rond de zeedijken wordt goed in de gaten gehouden. "We nemen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals het sluiten van de keermuur bij Harlingen, het afsluiten van de zeegemalen en het afsluiten van de uitwateringsduikers op de eilanden. Op deze manier komt er geen zeewater landinwaarts." aldus het Wetterskip.

Hoge waterstanden

Maandagavond rond 20.30 uur worden opnieuw hoge waterstanden verwacht door de combinatie van de Noordwesterstorm en het tij. Bij Harlingen verwacht Rijkswaterstaat een waterstand van 2.50 meter boven N.A.P. Dit is hoger dan normaal, maar nog niet zorgwekkend hoog. Pas bij verwachte waterstanden van drie meter of hoger stellen we de dijkwacht in.

Rommel opruimen en inspecteren

Na het hoge water van afgelopen zaterdagavond- en nacht heeft het Wetterskip Fryslân op zondagmiddag bij laag water de zeedijk geïnspecteerd. Hierbij zijn geen beschadigingen aangetroffen. Wel zijn er door de harde wind veel plantenresten en rommel uit zee aangespoeld.