Winkeldief kan het stelen niet laten: 3 weken cel voor 'gepensioneerde crimineel'

wo 26 januari 2022 14.35 uur

LEEUWARDEN - Met zijn 73 jaar is hij is behoorlijk op leeftijd, maar toch kan de man, die woensdag terecht moest staan voor vier winkeldiefstallen, volgens advocaat Bert de Boer het stelen niet laten.

'Aard van het beestje'

"Het zit een beetje in de aard van het beestje", zei De Boer op de zitting van politierechter Kim de Groot over zijn cliënt, die volgens de raadsman 'een enorm strafblad' heeft. "Een gepensioneerde crimineel", noemde De Boer de verdachte. De Drachtster had in 2020 en vorig jaar vier winkeldiefstallen gepleegd, bij supermarkten en een winkel voor campingbenodigdheden. Daar had hij een barbecuehandschoen gestolen.

Max Verstappen t-shirt

De Boer’s cliënt was niet naar de rechtbank gekomen, hij is slecht ter been en verplaatst zich met behulp van een scootmobiel. Bij de meeste diefstallen speelde het vaste vervoermiddel van de verdachte een belangrijke rol: de man had gestolen goederen verstopt in het mandje van de elektrische rolstoel. Of hij was er gewoon bovenop gaan zitten, zoals die keer dat hij bij de Dirk van den Broek pakjes vleeswaren had gestolen. In dezelfde winkel had hij ook een oranje Max Verstappen t-shirt gepikt.

Oude boetes betalen

Qua afdoening van de strafbare feiten zat de reclassering een beetje met de handen in het haar. De verdachte uit Drachten heeft veel zorg nodig, hij woont in een beschermde woonvorm, en de reclassering twijfelde sterk of de man in detentie de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Een werkstraf was vanwege de fysieke gesteldheid onmogelijk en een geldboete was ook niet aan de orde. De bewindvoerder is volgens officier van justitie nog bezig om oude boetes af te betalen.

Vraagtekens bij psychische vermogens

De Boer zette bovendien grote vraagtekens bij de psychische vermogens van zijn cliënt. De raadsman stelde dat er bij de Drachtster ergens weet wat hij doet. “Maar ergens heeft hij ook geen besef van wat hij doet”. De enige juiste sanctie was een schuldigverklaring zonder straf, meende De Boer. Daar keek de officier anders tegenaan. Volgens Meinderts leek het erop dat de Drachtster “een zekere trots heeft” wat zijn criminele reputatie betreft. “Hij is zich heel bewust van zijn criminele gedrag”. De man zou ook terecht kunnen in \'het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in Scheveningen, opperde de officier.

'Geen dementie of psychische teloorgang'

Meinderts: "Op een gegeven moment moet je een duidelijk signaal afgeven". Ook de rechter kwam tot de slotsom dat er bij de verdachte geen sprake lijkt te zijn "van dementie of psychische teloorgang". "Zijn acties zijn zozeer gericht op het plegen van diefstallen, dat hij heel goed lijkt te weten waar hij mee bezig is. Ik vind dat meneer een halt toe moet worden geroepen. Ik ben een beetje klaar met het geven van waarschuwingen".

De Groot legde voor de 'nieuwe' diefstallen vier weken voorwaardelijke celstraf op. De Drachtster moet wel zitten: een oude voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie weken, ook opgelegd voor winkeldiefstallen, zette de rechter om in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.