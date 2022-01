Vreemde lucht in woning doet brandweer uitrukken

ma 27 december 2021 21.37 uur

HURDEGARYP - In een woning aan de Reidmosk in Hurdegaryp rook de bewoonster maandagavond een vreemde lucht. Ze vertrouwde het niet waarop ze de brandweer belde. Die kwamen rond 21.00 uur ter plaatse om op onderzoek uit te gaan.

In de woning werd door de brandweer niks gemeten, wel roken zij diezelfde vreemde lucht. Ook metingen bij de omliggende woningen liepen op niets uit. Vermoedelijk was de geur afkomstig uit de meterkast. Liander zal later ter plaatse komen om verder onderzoek te doen in de meterkast.