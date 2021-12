'Druk op de IC-capaciteit blijft vooralsnog hoog'

do 23 december 2021 17.31 uur

DRACHTEN - Hoewel het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen iets daalt, blijft de druk op de IC-capaciteit in de noordelijke ziekenhuizen hoog. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

"De afnemende besmettingscijfers leiden ertoe dat de druk op de klinische bedden in de ziekenhuizen is afgenomen, maar de druk op de IC-capaciteit blijft vooralsnog hoog. In de noordelijke ziekenhuizen liggen net als vorige week 54 Covid-patiënten op de IC. Op de verpleegafdelingen liggen op dit moment 112 Covid-patiënten, ten opzichte van 142 vorige week."

"De klinische Covid-bedden worden langzaam afgeschaald. We hopen hiermee ook het ziekenhuispersoneel wat lucht te kunnen geven voor de feestdagen."

Omikronvariant & Booster

Het aantal besmettingen met de omikronvariant is nu nog klein in het Noorden, maar zal naar verwachting snel toenemen. De nieuwe variant verspreidt zich snel, deze snelle verspreiding kan tot een hoge piek in ziekenhuis- en IC-opnames leiden. De hoogte van de piek en het aantal zieken en ziekenhuisopnames kunnen beperkt worden door zo veel mogelijk gevaccineerde mensen zo snel mogelijk hun boosterprik te geven. Verder helpt het verhogen van de vaccinatiegraad onder nog niet-gevaccineerde personen (eerste prik).

Het AZNN hoopt dat alles beheersbaar blijft: "We hopen dat de lockdown en de boosterprik samen helpen tegen de snelle verspreiding van het aantal besmettingen en daarmee ook de druk op de noordelijke zorg als geheel beheersbaar kan worden gehouden de komende maanden. Het blijft daarom voor iedereen van het grootste belang de maatregelen in acht te nemen met name rondom de aankomende feestdagen!"