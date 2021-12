Auto in sloot na botsing met boom

zo 19 december 2021 15.12 uur

URETERP - Op het Selmien-East bij Ureterp is zondagmiddag een auto in de sloot terecht gekomen. Dit gebeurde nadat het voertuig in botsing gekomen was met een boom. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

Wel kwam er een ambulance ter plaatse om de inzittenden te onderzoeken. De oorzaak van het ongeval was waarschijnlijk te gladde banden. Hiervoor heeft de bestuurder ook een proces verbaal gekregen.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor verkeer. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.

