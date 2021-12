Onverlaat zaagt boom om op Dokkumer rondweg

vr 17 december 2021 22.45 uur

DOKKUM - Vrijdagavond rond half zes kwam er bij de politie een melding binnen van een boom over de weg op de Rondweg-Noord in Dokkum. Wel een vreemde melding want er stond helemaal geen wind, dus dan verwacht je geen bomen over de weg.

Ter plaatse bleek dat een onverlaat een boom had omgezaagd. Deze viel op de Rondweg-Noord en blokkeerde de volledige rijbaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen of auto's beschadigd geraakt.

Wat de persoon heeft bezield om dit te doen, is niet bekend. De boom is later opgeruimd. De politie heeft het verkeer gedurende die tijd in goede banen geleid.

