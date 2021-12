Handdoeken zorgen voor rook in keuken De Pleats

vr 17 december 2021 20.15 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest vrijdag om 19.02 uur uitrukken voor rookontwikkeling in de keuken van restaurant De Pleats in Burgum. In de keuken was door onbekende oorzaak rookontwikkeling ontstaan. De oorzaak kon niet zo snel gevonden worden. Ook niet nadat alle apparatuur was uitgezet.

De brandweer is samen met het personeel op zoek gegaan. Uiteindelijk bleek een stapel handdoeken de boosdoener te zijn. Deze waren gaan broeien nadat ze uit de droger waren gekomen. Per ongeluk waren ze allemaal bij elkaar gedaan.

De broeiende doeken zijn naar buiten gebracht en zijn op ouderwetse wijze door de brandweer geblust met een emmer water.