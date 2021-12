Kop-staart botsing op Drachtsterweg

vr 17 december 2021 18.30 uur

LEEUWARDEN - Op de Drachtsterweg in Leeuwarden heeft vrijdag rond 18.00 uur een aanrijding plaatsgevonden. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de betrokkenen te onderzoeken. Er raakten door het ongeval in ieder geval twee voertuigen beschadigd.

Voor zover bekend hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om de beschadigde voertuigen af te voeren.