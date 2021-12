Ruzie etherpiraten eindigt in mishandeling met honkbalknuppel

vr 17 december 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft vrijdag de zaak van een 55-jarige inwoner van De Westereen aangehouden omdat de man net corona heeft gehad. De afdeling van de Marwei waar de Westereender vast zit is in bovendien in quarantaine.

Met aluminium knuppel geslagen

De Westereender wordt verdacht van een poging tot doodslag. Op 16 september heeft hij in of bij een woning aan de Houtlaan in Drachten de bewoner met een honkbalknuppel mishandeld. Hij zou het slachtoffer met de aluminium knuppel op het hoofd hebben geslagen. Dat bestrijdt de verdachte, hij zou de man alleen op de arm hebben geslagen.

Via de ether uitgedaagd

Het slachtoffer liep een gebroken arm op. Het conflict speelt zich af in de wereld van de zendamateurs. Volgens advocaat Henk de Jong heeft zijn cliënt een zendvergunning, in tegenstelling tot het slachtoffer. De Drachtster zou de Westereender via de ether hebben uitgedaagd en geprovoceerd.

Uitpraten

De man zou hebben geroepen dat “een kogel” had voor de verdachte. Er zijn volgens De Jong luisteraars die de bedreiging hebben gehoord. De verdachte was naar eigen zeggen naar Drachten gegaan om het uit te praten. Dat liep uit de hand. De Drachtster zou met een honkbalknuppel op de Westereender afgekomen zijn, nadat de verdachte een raam uit de voordeur had getrapt.

Negatief getest

Hij pakte de knuppel af en zou de ander een paar tikken op de arm hebben gegeven.

De rechtbank hield de zaak aan omdat de verdachte vanwege de quarantaine in de Marwei niet naar de rechtbank overgebracht kon worden. Hij is wel inmiddels negatief getest. Een verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen werd afgewezen.