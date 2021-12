Besluit is genomen: Poiesz komt naar Noardburgum

vr 17 december 2021 09.56 uur

NOARDBURGUM - Als het allemaal meezit dan kan er medio 2022 gestart worden met de bouw van een nieuwe supermarkt in Noardburgum. De gemeente Tytsjerksteradiel en de Poiesz maakten samen een plan om de supermarkt te realiseren bij de entree van het dorp.

De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het plan. Nu het bestemmingsplan is vastgesteld staat in principe niets meer in de weg voor de komst van de Poiesz naar Noardburgum.