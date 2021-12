Auto botst op geparkeerde aanhangwagen

vr 17 december 2021 08.37 uur

DROGEHAM - Op de Hamsterpein bij Drogeham vond vrijdagochtend een ongeval plaats waarbij een auto - met daarin een ouder echtpaar - in botsing kwam met een stilstaande aanhangwagen. De bestuurder had de aanhangwagen te laat opgemerkt.

Korte tijd later vloog er een automobilist, die vanuit de richting Augustinusga kwam, over de kop met zijn voertuig. De jongeman had te laat opgemerkt dat er een auto tegen de aanhangwagen was gereden. Deze stond scheef op de weg. Deze automobilist moest op het laatste moment uitwijken via de berm. Zijn auto kwam op de kop tot stilstand.

Om 8.00 uur werden zowel de politie als ambulance gealarmeerd voor het ongeval. Een vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

