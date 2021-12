BMW botst op boom bij Haulerwijk

zo 12 december 2021 21.21 uur

HAULERWIJK - Een bestuurder van een BMW is zondagavond door onbekende oorzaak tegen een boom gereden langs de Rolpaal in Haulerwijk. Het ongeval vond plaats omstreeks 20.35 uur en de brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De bestuurder is ter plaatse onderzocht maar raakte niet gewond. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de BMW later in de avond afgevoerd.

