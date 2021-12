Kerstboom staat weer op het Laweiplein

ma 06 december 2021 14.35 uur

DRACHTEN - Het Laweiplein in Drachten is maandagochtend weer opgefleurd met een grote kerstboom. De boom werd opgehaald bij een familie aan de Leidijk in Drachten. De 15 meter hoge boom blokkeerde aldaar het zonlicht in huis.

Nadat de 3500 kg zware boom uit de tuin met een telescoopkraan was verwijderd, is deze met een dieplader van Bolt naar de rotonde bij De Lawei vervoerd.

De boom kon - evenals voorgaande jaren - razendsnel geplaatst worden. De rotonde is voorzien van een koker waar de stam van de boom in geplaatst kan worden. Eerder in de ochtend was de stam al op maat gezaagd.

FOTONIEUWS