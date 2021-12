Parkeerterrein Holwerd krijgt een eigen laadplein

ma 29 november 2021 16.19 uur

HOLWERD - Een laadplein voor 40 elektrische auto's wordt binnen een halfjaar gerealiseerd op de pier van Holwerd. Doordat steeds meer mensen elektrisch rijden, voorziet het plein ongetwijfeld in de behoefte. Ameland beschikt bovendien niet over snelle laadpalen (> 11 kWu) waardoor het gebruik op het eiland nog niet optimaal is.

Wagenborg Passagiersdiensten heeft een contract gesloten met Scopius EV Charging voor 40 laadpalen op het parkeerdek van Wagenborg Parkeerterreinen te Holwerd.

De vraag naar laadpalen is groot

Door de opkomst van elektrische auto's stijgt ook de vraag naar laadpalen. Tot nu was het niet mogelijk om elektrische auto's te laden op de pier. De beschikbare elektrische capaciteit was daarvoor niet beschikbaar. In samenwerking met Rijkswaterstaat en de netbeheerder is er een aanpassing gedaan waardoor het nu mogelijk wordt deze faciliteit aan te bieden.

Duurzaamheid

Met de komst van de laadpalen werken Scopius EV Charging en Wagenborg Passagiersdiensten mee aan een duurzamer milieu. Reizigers worden op die manier minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en zo bieden ze de mogelijkheid om 'groen' van en naar Holwerd te reizen.

Scopius EV Charging zal zorg dragen voor de installatie en het beheer van het laadplein. Wagenborg Parkeerterreinen faciliteert de ruimte op het parkeerdek. Naar verwachting worden de werkzaamheden voor het seizoen 2022 afgerond.