Picknickbankje uitgebrand bij Buitenpost

di 23 november 2021 21.36 uur

BUITENPOST - Een kunststof picknickbankje is dinsdagavond in vlammen opgegaan in Buitenpost. Het bankje stond langs een wandelpad nabij China Garden aan het West.

De brandweer van Buitenpost werd om 21.01 uur opgeroepen voor de brand. Bij aankomst stond het bankje al in vuur en vlam. De brandweerlieden wisten het vuur snel te doven.

