Sinterklaas en Zwarte Pieten komen aan in Kollum

za 13 november 2021 17.15 uur

KOLLUM - Gelukkig konden de kinderen van Kollum zich zaterdagmiddag weer langs de Ooster- en Westerdiepswal verzamelen samen met ouders en opa’s en oma’s. Ze stonden daar te wachten op de komst van Sinterklaas en zijn Pieten. Na ruim een half uur vertraging werd het wachten beloond.

Even na 14.00 uur kwam de boot van Sinterklaas en zijn Pieten eindelijk aanvaren op de Ooster- en Westerdiepswal met voorop de boot met Brassband Wilhelmina, die zorgde voor de muzikale ondersteuning en enkele sinterklaas liedjes speelden. Voorafgaand speelde op de Voorstraat De Wodkapel uit Veenwoudsterwal enkele muzieknummers.

Sinterklaas ging na aankomst te paard een rondrit langs de vele kinderen maken. Sommige Zwarte pieten hadden een afbeelding op de rug en de kinderen hadden een stempelkaart op school of bij enkele winkels gekregen. De kinderen moesten de pieten met de juiste afbeeldingen van de stempelkaart zoeken en een stempel laten zetten. Wanneer de stempelkaar vol was kon je een kadootje halen bij de kado-piet.

Bericht van de organisatie: In verband met corona was er geen intocht mogelijk zoals anders met spelletjes op de Voorstraat, maar omdat de boot pech had, was de aankomst vertraagd. Helaas kwamen er ouders in verdrukking doordat er veelal geen afstand werd genomen. Iedereen mocht blij zijn dat er toch een intocht plaatsvond in deze tijd.

Fotowedstrijd

Heb je leuke foto's gemaakt tijdens de intocht van Sinterklaas? Doe nu mee aan de fotowedstrijd en maak kans op 50 euro!

FOTONIEUWS