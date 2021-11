Laatste avond: druk op De Kaden

vr 12 november 2021 21.48 uur

DRACHTEN - Het is vrijdagavond druk op De Kaden in Drachten. Het is de laatste stapavond voordat de nieuwe coronamaatregelen in werking treden. Vanaf zaterdag moeten horecagelegenheden de deuren om 20.00 uur sluiten.

Bij De Swetser stond vrijdag omstreeks 21.30 uur een lange rij om naar binnen te kunnen. Voor een vrijdagavond is het veel drukker dan normaal.