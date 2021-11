Sint slaat dit jaar intocht aan de Loswal in Burgum over

wo 10 november 2021 13.55 uur

BURGUM - Sinterklaas heeft in een gedicht laten weten dat hij dit jaar niet met zijn pakjesboot op de Loswal in Burgum zal aankomen. De sint moet helaas vanwege de huidige maatregelen een grootschalige intocht afzeggen. In 2020 was de intocht in z'n geheel online, maar dit jaar zal er wel een feest georganiseerd worden.

De Sint zal samen met zijn Pieten zaterdag 13 november tussen half twee en half vier in het centrum van Burgum aanwezig zijn. Traditiegetrouw samen met drumband de Marko's en natuurlijk met een heleboel pepernoten en andere lekkernijen.