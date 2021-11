Verdachten crystal meth-lab Kootstertille op vrije voeten

di 09 november 2021 16.20 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Kootstertille mogen van de rechtbank voorlopig naar huis. De twee, een 56-jarige Amsterdammer en een 48-jarige Mexicaan, zaten in voorarrest sinds de politie op 26 februari een inval deed in het lab dat was ondergebracht in een loods aan de Oastkern.

Zes medeverdachten

De rechtbank heeft donderdag de voorlopige hechtenis van het tweetal geschorst. Ze mogen geen contact hebben met hun medeverdachten,de Mexicaan krijgt zijn paspoort niet terug. Eerder waren in dezelfde zaak al zes medeverdachten vrijgelaten. Het gaat om mannen in de leeftijd van 29 tot 56 jaar, uit Kootstertille, Grootegast, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

94 kilo crystal meth

De meeste verdachten zouden ook betrokken zijn geweest bij een drugslab in Grootegast. Dat bleek uit onderzoek van versleutelde berichten op de telefoons van de mannen die in Kootstertille werden aangehouden. Daardoor kwamen ook andere verdachten in beeld. In beide labs werd methamfetamine ofwel crystal meth geproduceerd. In Kootstertille lag 94 kilo crystal meth en 90 kilo grondstoffen. Het lab in Grootegast was niet meer in gebruik. De Mexicaan wordt ervan verdacht dat hij in beide labs drugs heeft gefabriceerd. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden.