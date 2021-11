Racefietser gewond na botsing met auto

zo 07 november 2021 16.50 uur

HURDEGARYP - Een wielrenner is zondagmiddag op het fietspad langs de Zomerweg bij Hurdegaryp gewond geraakt. Hij werd aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond omstreeks 15.10 uur plaats toen de autobestuurder vanaf de Zomerweg de Langelaan opreed. De bestuurder had de fietser nooit zien aankomen en plotseling schoot de man over de motorkap en tegen de voorruit. De kruising met het fietspad biedt weinig zicht voor alle verkeersdeelnemers.

De fiets is bij een nabijgelegen woning gestald en de zwaar beschadigde auto is door bergingsbedrijf Tolman afgevoerd.

