Fiets gestolen bij zwembad in Burgum

za 30 oktober 2021 16.35 uur

BURGUM - Een fiets van het merk Cortina is vrijdagavond gestolen bij het zwembad in Burgum. De diefstal vond plaats tussen 19.00 uur en 20.00 uur. De fiets lijkt op de fiets op de foto.

Het ging om een fiets van 2 jaar oud en ten tijde van de diefstal zat er nog een tassenrekje op. "Voor de vinder is een leuke beloning" zo laat de gedupeerde familie weten. Een melding kan gedaan worden via deze site of via deze link.