Winkeldief stal karren vol met levensmiddelen bij Albert Heijn

vr 15 oktober 2021 14.35 uur

LEEUWARDEN - Met de karren tot aan de rand toe volgeladen sloeg een winkeldief uit Witmarsum (34) in de maand april maar liefst twaalf keer toe in de hele provincie en iedere keer bij filialen van Albert Heijn. Vrijdag werd de man bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Karren vol met levensmiddelen

Vanaf begin april sleepte de Witmarsumer bij AH-winkels in Drachten, Harlingen, Franeker, Sneek en meerdere filialen in Leeuwarden zonder af te rekenen karren vol met levensmiddelen naar buiten. Hij slaagde lang niet altijd in zijn opzet, een paar keer viel het op dat hij samen met een andere klant met een afgeladen kar probeerde door de poortjes te glippen.

Voor duizenden euro’s gestolen

Hij had voor duizenden euro’s aan levensmiddelen gestolen. In een van de winkels had een medewerker net de vleeswaren bijgevuld toen de verdachte langskwam. Toen de medewerker weer keek, was het schap leeg. De Witmarsumer wilde er vandoor gaan met drie grote Big Shoppers gevuld met vleeswaren. Hij werd bij de uitgang tegengehouden.

Handlanger leid medewerker af

De man was meermaals op heterdaad betrapt. Meestal gebruikte hij de smoes dat hij zijn pinpas niet bij zich had of dat hij geen geld op zak had. Een paar had hij wel succes. Bij de AH in Sneek had hij waarschijnlijk hulp van een handlanger die de medewerker van de servicebalie had afgeleid, terwijl de verdachte zonder te betalen langs de kassa liep. Bij de AH in Drachten maakten klanten het personeel erop attent dat de man door de entreepoortjes was gelopen. Nadat hij op het parkeerterrein was aangesproken, liet hij de winkelkar staan. Er zat voor meer dan 600 euro aan boodschappen in.

Terug naar geboorteland

Nadat hij was opgepakt heeft hij 41 dagen vastgezeten. Een van de voorwaarden was dat hij contact moest houden met de reclassering, maar dat liep al snel spaak. Omdat hij zijn afspraken niet nakwam beëindigde de reclassering het toezicht. Een andere voorwaarde was dat hij op de zitting van de politierechter moest komen. Ook daar had hij niet aan voldaan. Hij zou hebben aangegeven dat hij terug wilde naar Marokko, zijn geboorteland.

“Dit is pure zelfverrijking”

Officier van justitie Rein Meinderts had niet vaak meegemaakt dat een winkeldief op deze schaal opereerde. “Dit heeft niets te maken met voorzien in je levensonderhoud, dit is gewoon pure zelfverrijking”, aldus de officier. De officier eiste 161 dagen cel waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Dat zou betekenen dat de Witmarsumer nog 60 dagen vast moet zitten. “Dit is echt een strooptocht door de provincie geweest”, merkte rechter Marlies Spooren op. Zij vonniste conform de eis.