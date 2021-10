Speeltoestellen in brand gezet in Twijzelerheide

ma 11 oktober 2021 15.52 uur

TWIJZELERHEIDE - Een felle uitslaande brand met grote rookwolken. Dat was het resultaat van een brandstichting in een speeltuin aan de Wetterroas in Twijzelerheide. De brandweer van De Westereen werd even na 15.00 uur opgeroepen voor de brand en heeft het vuur gedoofd.

De brand ging korte tijd gepaard met enorme rookwolken die in de wijde omgeving te zien waren. Diverse speeltoestellen zijn door de brand verloren gegaan. Ook de matten liepen door de warmte schade op.

De politie kwam tevens met spoed ter plaatse en gaat de brandstichting vermoedelijk onderzoeken.

