Jan Wobma neemt na 18 jaar afscheid van brandweer

vr 01 oktober 2021 15.57 uur

BURGUM - Na ruim 18 jaar heeft Jan Wobma uit Sumar afscheid genomen van de brandweer van Burgum. Als jonge jongen was Jan al bij de brandweer betrokken, met zijn vader als grote voorbeeld.

Van manschap naar chauffeur naar bevelvoerder. Zelfs schopte Jan het tot ploegchef, dit was in de periode toen de brandweer overging van de gemeente naar de Veiligheidsregio Fryslân. Een grote klus waar veel tijd en energie heeft gekost.

Mede dankzij Jan is brandweer Burgum daar waar het nu is, een op en top professionele organisatie gerund en bemenst door vrijwilligers. Door drukte op het werk kon hij helaas het vrijwilligerswerk er niet meer bij doen.

Laatste uitruk voor zijn eend

Voor de laatste uitruk op 13 september besloot Jan om zelf 112 te bellen. Eén van zijn eenden was bij de buren in de gierput gevallen. Hij besloot aan het begin van de avond om alvast naar de brandweerkazerne te rijden en belde daarna de meldkamer.

De collega's waren al verrast dat Jan zo snel vanuit Sumar bij de kazerne was. Samen met zijn blusgroep 417 rukten ze daarop uit naar de boerderij in Sumar. Twee collega's wisten even later met een kordaat optreden de eend uit de gierkelder te redden. Na de reddingspoging werd het hun pas duidelijk dat de eend van Jan was.

Dank

Vanuit de gehele ploeg van Brandweer Burgum: grote dank voor je betrokkenheid en bevlogenheid.

FOTONIEUWS