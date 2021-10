Gevaarlijke kruising bij Burdaard wordt rotonde

di 28 september 2021 19.50 uur

BURDAARD - De gemeente Noardeast-Fryslân is van plan om 400.000 euro te investeren in een nieuwe rotonde bij Burdaard. Passerende automobilisten rijden op dit moment vaak te hard waardoor er gevaarlijke situaties onstaan.

De plek waar de rotonde moet komen, is de kruising van de Kolkhuizerweg met de Dokkumerstraatweg. De afgelopen jaren vonden er al diverse ernstige verkeersongevallen plaats. In maart 2020 zijn er zelfs twee mensen omgekomen bij een dodelijk ongeval.

In de programmabegroting 2020 van Noardeast-Fryslân staat het plan beschreven. De rotonde moet zorgen voor meer verkeersveiligheid. Dat is extra belangrijk omdat de huidige kruising onderdeel uitmaakt van de schoolroute tussen Burdaard en Dokkum. Als alles volgens plan verloopt, wordt de rotonde in 2022 aangelegd.

