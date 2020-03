Twee doden bij ongeval op Kolkhuizerweg

Publicatie: ma 02 maart 2020 12.09 uur

BURDAARD - Op de Kolkhuizerweg in Burdaard vond maandagochtend een zeer ernstig ongeval plaats. Bij het ongeval zijn twee inzittenden van een personenauto om het leven gekomen. De auto kwam door onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen en beide kwamen in de sloot tot stilstand.

De politie en andere hulpverleners kwamen om 11.39 uur ter plaatse. Ook kwam de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse. De kruising met de Dokkumerstraatweg was in verband met de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

FOTONIEUWS