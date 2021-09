Mobiele kraan volledig uitgebrand in Sumar

wo 22 september 2021 15.14 uur

SUMAR - Een mobiele kraan is woensdagmiddag volledig uitgebrand op de Heerenweg in Sumar. Bij de brand raakte niemand gewond. De weg was wel enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De bestuurder had de brand tijdens het rijden opgemerkt. Tijdens het passeren van een tunneltje rook hij al een brandlucht. Even later heeft hij de combinatie aan de kant gezet toen duidelijk werd dat er daadwerkelijk sprake was van brand. Met een omstander is nog geprobeerd om de brand met een brandblusser te doven.

De brandweer van Burgum is om 14.22 uur uitgerukt voor de brand. De brandweerwagen had net niet voldoende water bij zich. Na het vinden van een brandput kon de klus geklaard worden.

Zoektocht

De brandweer heeft nog wel even moeten zoeken voordat er een brandput gevonden was. Dit probleem doet zich regelmatig voor omdat ze putten wel de kaart staan maar in de praktijk lastig te vinden. Ze staan bijv. in het hoge gras of zijn verdwenen onder de grond.

Koeien

Tijdens de brand hebben de koeien in het naastgelegen weiland zichzelf geëvacueerd. Ze liepen rustig in een rij naar een weiland waar de rook niet overtrok.

FOTONIEUWS