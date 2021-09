Winkeldief (21) belooft nooit meer te stelen, gaat vier dagen goed

ma 20 september 2021 15.55 uur

LEEUWARDEN - Nadat hij voor de eerste keer was betrapt op diefstal, beloofde een Algerijnse asielzoeker (21) de politie dat hij nooit meer iets zou stelen. Aan die belofte hield hij zich precies vier dagen. In krap vijf maanden tijd pleegde de Algerijn zes winkeldiefstallen.

Met onbekende bestemming vertrokken

Maandag werd hij door de politierechter veroordeeld tot drie weken cel. De veroordeling was bij verstek, de man is met onbekende bestemming vertrokken. Op 10 maart vorig jaar had hij bij de Aldi in Drachten etenswaren gestolen. Nadat hij was aangehouden, zwoer hij dat hij nooit meer diefstallen zou plegen.

Trainingspakken en een t-shirt

Die belofte hield niet lang stand: vier dagen later liep de man opnieuw tegen de lamp. Ditmaal had hij bij een kledingwinkel in Lelystad een paar trainingspakken en een t-shirt gestolen. Twee maanden daarna, op 4 mei, pikte hij bij de Media Markt in Drachten een mobiele telefoon. Hij werd niet betrapt en herhaalde een dag later hetzelfde kunstje. Deze keer werd hij wel gesnapt.

Bekend gezicht

Het weerhield de Algerijn er niet van om opnieuw op dievenpad te gaan: medio juli stal hij bij de Media Markt in Groningen een scheerapparaat. Voor de beveiligers was hij een bekend gezicht: op camerabeelden was te zien dat hij eind mei in dezelfde winkel ook al een scheerapparaat had gestolen. Over die diefstal zei hij toen dat hij zich er niets van kon herinneren.

Drie weken zitten

Eind juli is de Algerijn voor het laatst gezien op het AZC in Drachten, sindsdien is hij spoorloos. Officier van justitie Marlies Eshuis eiste een celstraf van vier weken. Een boete of een werkstraf was wat haar betrof niet aan de orde, ook omdat de verdachte met de noorderzon is verdwenen. De rechter maakte er drie weken zitten van.