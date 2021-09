Zeilboot 22 uur muurvast in Drachtstervaart

zo 19 september 2021 17.10 uur

DRACHTEN - Een zeilboot is zaterdag muurvast komen te zitten in de Drachtstervaart. Dit gebeurde omstreeks 17.00 uur in het water achter de Gerben van Manenstraat in Drachten. De zeilboot had een diepgang van zo'n 130 centimeter.

Met meerdere boten werd zaterdag al een poging ondernomen om de zeilboot weer vlot te trekken, maar zonder succes. De opvarenden uit Heerenveen brachten voor het eerst per boot een bezoek aan Drachten. Ze wilden een hapje eten in het centrum. Het diner ging wel door maar de boot bleef op zijn plek. Het stel had zondag - na een goede nacht aan boord - nieuwe hulptroepen opgetrommeld om te helpen.

De zeilboot is in de middag gedraaid en met hulp van een nieuw schip en vereende kracht van buurtbewoners losgetrokken. Dit gebeurde omstreeks 15.00 uur.