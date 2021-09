Vlam in de pan in woning aan Bouriciuslaan

zo 19 september 2021 14.03 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte zondag om 13.36 uur uit voor een kortstondige keukenbrand aan de Bouriciuslaan in Drachten. Er bleek korte tijd een 'vlam in de pan' te zijn ontstaan.

Bij aankomst was het vuur waarschijnlijk al gedoofd. De brandweer heeft nog even een nacontrole uitgevoerd. De woning is korte tijd ontruimd vanwege het brandje. Er is niemand gewond geraakt.