Straatprijs van 200.000 euro valt in Oudega

13-09-2021

OUDEGA - De straatprijs van de Postcodeloterij viel deze week in Oudega. Het gaat om postcode 9216 WR en dit betreft de Fabrykswei in het dorp.

Poll: Doe jij ook mee met een loterij?

Ja, Postcodeloterij 29%

Ja, Staatsloterij 10,8%

Ja, diverse loterijen 8,6%

Nee 51,6%

93 stemmen - poll is beëindigd

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars vrijdag op gepaste afstand.

De volgende bedragen zijn gewonnen:

- 50.000 euro (1 winnaar)

- 25.000 euro (6 winnaars)

Japke en Wessel wonnen 25.000 euro: "We zijn vandaag 50 jaar getrouwd, dus dit is een mooi cadeau! We hebben een camper en we kunnen niet wachten om weer te gaan reizen door Europa."

PostcodeStraatprijs

Wekelijks verrast de Postcode Loterij winnaars met de PostcodeStraatprijs. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.