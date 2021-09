Enorme dinosaurussen in AquaZoo

ma 13 september 2021 10.44 uur

LEEUWARDEN - Naast ijsberen, otters en tapirs zijn er deze herfst ook reusachtige dinosaurussen te bewonderen in AquaZoo. Bezoekers van het park in Leeuwarden kunnen tussen 18 september en 31 oktober oog in oog komen te staan met twintig levensechte dino's.

Eén van de prehistorische dieren die een plekje krijgt in AquaZoo is zeereptiel Plesiosaurus. Deze dino, die in de zee leefde, kon met zijn grote onderlichaam en lange nek snelle prooien zoals vissen vangen. De Plesiosaurus is te herkennen aan zijn opvallende peddels, waarmee hij 'roeide'. Zijn achterpeddels zijn kleiner dan die aan de voorkant.

Hagedis van de Maas

Een andere dinosaurus die deze herfst te zien is in AquaZoo, is de Mosasaurus. Dit dier leefde in de zee. De eerste fossiele overblijfselen van deze dinosaurus werden gevonden bij Maastricht, aan de oever van de rivier de Maas. Dat leverde de Mosasaurus de naam 'Hagedis van de Maas’ op.

“Met de Plesiosaurus, de Mosasaurus en de andere dino's leggen we natuurlijk een mooie link naar het water en de dieren in ons park. Dinosaurussen zijn de verre voorouders van sommige dieren die nu op onze aardbol leven. Bezoekers kunnen hierdoor op leuke en educatieve wijze de link met deze tijd leggen", vertelt general manager Jeroen Loomeijer.

Bewegen en geluid

Naast de Plesiosaurus en de Mosasaurus krijgen ook onder meer de Triceratops, Tyrannosaurus rex en de Velociraptor een plekje in AquaZoo. Deze levensechte dinosaurussen, waarvan een aantal bewegen en geluid maken, zijn normaal gesproken te zien in World of Dinos. Dit is de grootste dino expo van Europa.

Bij alle creaties komen borden met informatie over het eetgedrag, de gewoonten en de manier van leven van deze prehistorische dieren.