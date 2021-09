Wilco Bakker wint 8 van Drachten

zo 12 september 2021 18.41 uur

DRACHTEN - Zondag werd de 8 van Drachten georganiseerd in Drachten. Bij de mannen was Wilco Bakker uit Joure de snelste. Hij liep de 8 km in 26.08 minuten. Rob Vijver uit Ferwert werd tweede.

Bij de dames wist Rianne Harmsen de Boer te winnen met een tijd van 30.51.

