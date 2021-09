Coop: komst Jumbo leidt tot verschraling winkelaanbod

ma 06 september 2021 16.20 uur

DE WESTEREEN - De komst van een nieuwe supermarkt naar De Westereen zal het dorp geen goed doen. Dat vindt supermarktmanager Tom Vrieswijk van de dorpssupermarkt Coop.

Vrieswijk maakt in de brief aan de gemeente Dantumadiel bezwaar tegen de bouw van de nieuwe Jumbo supermarkt aan de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen. Het nieuws werd in februari bekendgemaakt. De grond is in bezit van Bouwgroep Dijkstra-Draisma en er moet op deze plek bij het spoor een grote nieuwe supermarkt verrijzen.

Versnippering

COOP Supermarkten bevestigt de zorgen. "Je moet de gevolgen niet onderschatten". Niet alleen druist de ontwikkeling in tegen het plan om versnippering van het winkelaanbod tegen te gaan. "Ook tonen meerdere onderzoeken aan dat de markt onvoldoende is voor nog een nieuwe supermarkt. Het gevaar bestaat dus dat door de komst van een nieuwe speler een of twee bestaande supermarkten gaan stoppen."

Broos winkelgebied

In bestaande winkelcentra zijn de supermarkten belangrijke trekkers voor klanten die vervolgens ook een bezoekje brengen aan de bakker, slager of visboer. "Door de ligging van het plan buiten het winkelgebied zullen dus ook de zittende winkeliers getroffen worden. Gelet op de leegstand in het winkelcentrum zie je dat de balans nu al heel broos is."

Zorgen

De zorgen voor de toekomst van het dorp zijn onlangs door COOP persoonlijk geuit bij burgemeester Agricola en twee wethouders. Dit gebeurde tijdens een tour waarbij het gemeentebestuur lokale ondernemers bij toerbeurt bezocht.

Zienswijze

In de zienswijze laat Vrieswijk zien dat de komst van een nieuwe supermarkt de volgende consequenties hebben:

Overaanbod

Minder combinatiebezoek

Gedwongen sluiting van winkels en als gevolg aantasting en verschraling van de bestaande boodschappenstructuur

Als gevolg daarvan toenemende leegstand

Dat leidt op zijn beurt weer tot een aantasting van het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat

Centrumgebied

Een belangrijk kritiekpunt in de zienswijze is de versnippering van het winkelaanbod. Om dat tegen te gaan heeft de gemeente ooit een centrumplan ontwikkeld waarbij publieke voorzieningen en winkels geconcentreerd werden. Een nieuwe supermarkt buiten het winkelcentrum zou juist indruizen tegen deze gemaakte afspraken.

Gedwongen sluiting

Een stevige uitbreiding van het winkelaanbod zou er bovendien voor zorgen dat bestaande supermarkten in het marktgebied tot sluiting worden gedwongen door een flinke daling in omzet. "Een uitbreiding van het aanbod zal de marktsituatie dus subtstantieel verslechteren."

Oude Aldi was kleiner

Coop Supermarkten wijst ook op het feit dat de gemeente de sleutel zelf in handen heeft. Op de beoogde plek was ooit een Aldi gevestigd met de juiste vergunning. De nieuwe supermarkt van Jumbo moet alleen veel groter worden waardoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dantumadiel moet zich goed afvragen of zij dit wil.

Vergunningsaanvraag

De aanvrager van de vergunning heeft onlangs verzocht om de beslistermijn op te schorten naar 24 oktober 2021. De aanleiding hiervoor is dat het om een complexe aanvraag gaat. Dantumadiel is hiermee akkoord gegaan. Zodra er wel een besluit is genomen aangaande de omgevingsvergunning kan er 'officieel' bezwaar worden gemaakt.

