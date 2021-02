Vanaf 2022 opent Jumbo supermarkt in De Westereen

vr 12 februari 2021 12.16 uur

DE WESTEREEN - In het stationsgebied van De Westereen moet in 2022 een supermarkt van Jumbo gerealiseerd zijn. De supermarkt krijgt een plek op de hoek van de Oastersingel met de Noarder Stasjonsstrjitte. Daar staat momenteel een leeg pand met de bestemming voor een supermarkt. Bouwgroep Dijkstra Draisma is eigenaar van de grond en gaat het project ontwikkelen.

Het huidige gebouw wordt halverwege dit jaar gesloopt en er zal daarna een nieuwe supermarkt gebouwd worden. Met de komst van de supermarkt wordt het gebied rondom het station opgewaardeerd. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en de vergunningsprocedure zal de komende tijd van start gaan.