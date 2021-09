Wethouder maakt - in pak - duik in nieuwe zwembad

za 04 september 2021 17.25 uur

BUITENPOST - Het splinternieuwe zwembad van Buitenpost is zaterdag officieel geopend. Tijdens de opening besloot wethouder Jouke Spoelstra ook een duik te nemen. Hij deed dit met kleding aan. Hij zou niet zwemmen maar maakte alsnog een duik 'onder druk' van de gasten.

In mei 2020 ging de eerste schep de grond is voor de bouw van het nieuwe zwembad De Kûpe. Het oude zwembad is compleet vervangen door nieuwbouw op nagenoeg dezelfde locatie.

Het zwembad heeft een 6-baans 25 meterbad met een beweegbare bodem en een klapwand. De bouw van het nieuwe zwembad was begroot op 6 miljoen euro. De bouw heeft uiteindelijk 7,2 miljoen euro gekost. De oorzaak hiervoor waren flink stijgende bouwkosten. Ook is het gebouw duurzamer gemaakt waardoor de jaarlijkse energiekosten zouden moeten dalen.

