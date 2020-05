Eerste schop in de grond voor bouw nieuw zwembad

Publicatie: ma 18 mei 2020 13.47 uur

BUITENPOST - Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen en Jan Post van Friso Bouwgroep BV hebben maandagochtend symbolisch een eerste schop in de grond gezet aan de Kuipersweg in Buitenpost. Na jaren van plannen maken is de bouw van het nieuwe zwembad hiermee officieel gestart. ‘Een moment waar we allemaal lang naar hebben uitgekeken’, aldus wethouder Jouke Spoelstra. ‘Ik ben erg blij dat we, ondanks de huidige omstandigheden, zijn gestart met de bouw.’

Energieneutraal en ultramodern

Jouke Spoelstra: ‘De start van de bouw is een bijzonder moment. We zijn een volgende fase ingegaan en zien het zwembad straks steeds meer vorm krijgen.’ Het huidige zwembad is sterk verouderd, een investering in deze sportvoorziening was daarom hard nodig. “De Kûpe” gaat vervangen worden door een 6-baans 25 meterbad met een beweegbare bodem en een klapwand. Het ontwerp is van de architect Slangen + Koenis en is tot stand gekomen met inbreng van gebruikers en personeel van het zwembad, vrijwilligers en omwonenden. ‘Het wordt een ultramodern zwembad met meer mogelijkheden. En het wordt energieneutraal waardoor het een stuk zuiniger is. Ik kan niet wachten tot hier straks de eerste baantjes worden gezwommen!’, zegt Spoelstra.

Planning

Het nieuwe zwembad wordt naast het bestaande bad gebouwd. De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. De pleinen verbinden het nieuwe zwembad met sporthal De Houtmoune. Inmiddels zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verwijderen van het huidige parkeerterrein om plaats te maken voor het nieuwe bad. Vanaf 25 mei kunnen gebruikers van het zwembad tijdelijk parkeren op het Mejontsmaveld. Naar verwachting gaat het nieuwe zwembad na de zomer van 2021 open. Tot die tijd blijven alle activiteiten doorgaan in het huidige bad.

