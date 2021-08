Inbraak bij WD Visser Groenten en Fruit

wo 18 augustus 2021 10.30 uur

KOLLUMERZWAAG - WD Visser Groenten en Fruit aan de Ganzingawei 16 in Kollumerzwaag is dinsdagnacht het doelwit geworden van een tweetal inbrekers. Ze droegen mondkapjes en capuchons toen ze het pand betraden.

"Herkent uw deze jongens of heeft u wat gezien of gehoord dan horen wij het graag" zo laat het bedrijf weten op Facebook. De winkel zal woensdag gesloten zijn in verband met de afhandeling de inbraak.

Het is onbekend wat er allemaal buitgemaakt is.