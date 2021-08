Lijnbus in frontale botsing met auto

za 07 augustus 2021 13.03 uur

HALLUM - Een 18-jarige automobiliste uit Vijfhuizen een een lijnbus kwamen zaterdag in frontale botsing met elkaar op de N357 bij Hallum. Op een stuk van de Ljouwerterdyk zonder afslagen raakte de automobiliste op de verkeerde weghelft. De bestuurster kwam daarna in botsing met de tegemoetkomende buschauffeur. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden om 11.55 uur opgeroepen voor het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De politie (Forensische Opsporing Verkeer) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. De personenauto raakte total loss door de aanrijding.

FOTONIEUWS